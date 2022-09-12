Российская делегация по-прежнему не получила от США визы, предназначенные для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом стало известно ТАСС 12 сентября от лица, знакомого с ситуацией.
"Нет, сдвигов нет", — сообщил источник корреспонденту агентства.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к своим коллегам с просьбой отныне не напоминать США, что они обязаны обеспечить визами всех участников мероприятия, включая россиян.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.