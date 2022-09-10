Espreso: Киев возмутил венгерский учебник истории без упоминания "чей Крым"

В венгерских учебниках географии нет упоминания Крыма, а Карпаты обозначены как самые высокие горы Украины, заявил аналитик Богдан-Олег Горобчук. По мнению украинского журналиста, таким образом, Будапешт обозначил свою позицию по принадлежности полуострова.

Как подчеркнул Горобчук, Киев возмущён и счёл это попыткой венгров лишить Украину "суверенитета над крымскими горами".

"Чтобы ещё толще намекнуть на то, чей же, по мнению венгерских чиновников, Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты — единственные горы на Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат", — написал аналитики для Espreso.

Кроме того, украинцев возмутило и то, что в учебники события 2014 года описаны как "этнический конфликт" и то, что население крымского полуострова в большей степени русскоязычное.