Уильям Перри: Россия — враг, но цель США сейчас — Путин

Настойчивое стремление США "уничтожить Россию", которое они демонстрируют при каждом удобном и не очень случае, — это не примета нового времени, начавшегося после окончания холодной войны. Вашингтону и его союзникам очень нужны ресурсы, которыми наша страна обладает.

Немного истории

Фундамент всех сегодняшних событий начал закладывать ещё 41-й президент США Джордж Буш. Известно, что 24 февраля 1990 года он сообщил канцлеру Германии Гельмуту Колю, что после распада Советского Союза и прекращения действия Варшавского договора, который был ответом на создание Трумэном военного альянса НАТО, Америка и её союзники по блоку продолжат движение вперёд с целью теперь, в конечном итоге, завоевать саму Россию.

Вскоре после этого "разъяснения" получили и главы других ключевых стран, входивших в НАТО.

На их возражения о том, что все они, как США, уже пообещали Горбачёву, что если Советский Союз распадется, то НАТО не будет расширено "ни на дюйм на восток” (то есть, к границе с Россией), Буш заявил "соратникам", что это было сделано только для того, чтобы одурачить российского президента. То есть, ничего подобного делать американская администрация не будет:

"К чёрту это! Мы победили, они — нет”, — примерно так объяснил намерения Вашингтона 41-й хозяин Белого дома.

То есть, по сути, Буш-старший объявил, что Америка поставила себе ту же цель, которую преследовал Гитлер в отношении России:

завоевать страну, которая имела (и даже после распада СССР всё ещё имеет) самую большую территорию и, следовательно, самые богатые природные ресурсы.

После этого в НАТО начали активно принимать бывшие советские республики и страны-участницы Варшавского договора:

в 1999 году — Чехия, Венгрия и Польша,

в 2004 году — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения;

в 2009 году — Албания и Хорватия.

Потом Штаты поддерживали Ельцина, при котором в России махровым цветом расцвела коррупция, чтобы свежеиспечённые российские миллионеры в компании с миллиардерами американскими экономически обескровили народ России и фактически получили власть над правительством в Москве. Как это сейчас, к слову, происходит в США, где у всех крупных корпораций есть свои "прикормленные" политики.

В Архиве национальной безопасности США хранится статья "Отношения Клинтона и Ельцина их собственными словами”. Там написано, буквально, следующее:

"Президент Билл Клинтон считал российского лидера Бориса Ельцина незаменимым для продвижения американских интересов после распада Советского Союза, что часто побуждало его предпринимать противоречивые шаги для обеспечения политического выживания Ельцина, согласно меморандумам о беседах на высшем уровне, опубликованным в президентской библиотеке Клинтона”.

Подвёл преемник и планы скорректировали

Американский историк-расследователь Эрик Зуэссе уверен: после того, как на посту президента России Бориса Ельцина сменил Владимир Путин, Вашингтону пришлось срочно менять свои планы.

В качестве подтверждения, Зуссе ссылается на статью экс-министра обороны США Уильяма Дж. Перри "Как США потеряли Россию”, опубликованную на портале Outrider.

"Нет никаких органических причин, по которым Россия должна быть нашим врагом. Путин — враг, а не Россия”, — написал военный министр администрации Билла Клинтона.

То есть, он фактически признал: цель США сегодня — не "разгром" России, как геополитического противника, а — для начала — смена власти в нашей стране.

Такая, как это было в отношении Саддама Хусейна в Ираке, Башара Асада в Сирии, Муаммара Каддафи в Ливии, Сальвадора Альенде в Чили, Якобо Арбенса в Гватемале, Мохаммеда Моссадыка в Иране, Мануэля Селайя в Гондурасе, Николаса Мадуро в Венесуэле, Виктора Януковича на Украине. И это ещё неполный список "неугодных" Белому дому лидеров стран, практически все из которых имели хорошие отношения с российским или советским правительством.

"Возможно, их отказ присоединиться к организациям режима США, направленным против России, на самом деле был главной причиной, по которой Штаты стремились свергнуть и заменить каждого из этих правителей, — предполагает Зуэссе. — Сейчас США нацелены на захват России. Путин борется с этим. Причём, успешно. И, значит, на данном этапе — он, в глазах Вашингтона, главный враг".

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