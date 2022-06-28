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20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Обнародован план правительства США по разделению России на небольшие государства

Мир

Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (также известная как Хельсинкская комиссия) подготовила целый план по разделению России на несколько независимых малых государств. И на днях провела брифинг, посвященный "деколонизации России".

Обнародован план правительства США по разделению России на небольшие государства

Об этом рассказывает портал Substack.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе — "независимая" структура федерального правительства США.
  • Более 45 лет Комиссия отслеживала соблюдение Хельсинкских соглашений и продвигала всеобъемлющую безопасность посредством поощрения прав человека, демократии и экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ из 57 стран.

Сегодня это, как поясняет Никколо Сольдо, "один из миллиардов комитетов, управляемых и финансируемых правительством США". Возглавляют организацию "птенцы гнезда Сороса", так или иначе сотрудничающие с Национальным фондом за демократию (США), по методичкам которого в разных странах осуществлялись оранжевые революции и госперевороты.

То есть, смело можно утверждать, что правительство США провело дискуссию о "необходимости” раздела России.

Смена риторики

Интересна уже сама тема мероприятия. Вместо привычного "распространения свободы и демократии” говорили прямо: в России необходимо проводить "деколонизацию”:

  • раньше США не скрывали намерений "максимально ослабить российские силы посредством конфликта на Украине,
  • потом стали говорить о необходимости "ради торжества демократии" "освободить россиян от диктатора Путина", чтобы они могли стать "свободными и наслаждаться плодами демократии", как и остальной "свободный мир" (то есть страны, которые нравятся США);
  • теперь — новый поворот.

Согласно идее Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, в России народ надо убедить в том, что их счастье не наступит после "смены режима и установления демократии" — оно возможно только через разделение огромной страны на более мелкие (читай: более легко контролируемые) государства.

Разработчики "идеи" даже примерную карту нарисовали:

 

предлагаемый план разделения России -скрин сайта niccolo.substack.com
Предлагаемый план разделения России. Скрин сайта niccolo.substack.com

К слову, напомню, под занавес минувшей недели экс-сенатор США Ричард Блэк неожиданно разоткровенничался и назвал истинную причину агрессии США против России. По его словам, всё очень просто: американцы безумно завидуют природным богатствам России и мечтают "качать деньги" из наших недр.

Что, собственно, Хельсинкская комиссия и подтвердила. А иначе зачем бы разрабатывать какие-то планы по раздроблению большой страны?

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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