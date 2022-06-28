Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (также известная как Хельсинкская комиссия) подготовила целый план по разделению России на несколько независимых малых государств. И на днях провела брифинг, посвященный "деколонизации России".
Об этом рассказывает портал Substack.
ДЛЯ СПРАВКИ
Сегодня это, как поясняет Никколо Сольдо, "один из миллиардов комитетов, управляемых и финансируемых правительством США". Возглавляют организацию "птенцы гнезда Сороса", так или иначе сотрудничающие с Национальным фондом за демократию (США), по методичкам которого в разных странах осуществлялись оранжевые революции и госперевороты.
То есть, смело можно утверждать, что правительство США провело дискуссию о "необходимости” раздела России.
Интересна уже сама тема мероприятия. Вместо привычного "распространения свободы и демократии” говорили прямо: в России необходимо проводить "деколонизацию”:
Согласно идее Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, в России народ надо убедить в том, что их счастье не наступит после "смены режима и установления демократии" — оно возможно только через разделение огромной страны на более мелкие (читай: более легко контролируемые) государства.
Разработчики "идеи" даже примерную карту нарисовали:
К слову, напомню, под занавес минувшей недели экс-сенатор США Ричард Блэк неожиданно разоткровенничался и назвал истинную причину агрессии США против России. По его словам, всё очень просто: американцы безумно завидуют природным богатствам России и мечтают "качать деньги" из наших недр.
Что, собственно, Хельсинкская комиссия и подтвердила. А иначе зачем бы разрабатывать какие-то планы по раздроблению большой страны?
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