Экс-глава разведки США опубликовал план психологической войны против РФ

Борьба за Украину не будет выиграна просто на поле боя. Несмотря на все высокотехнологичное оружие, поставляемое Западом, психологическая война против России остается ключевой возможностью для Соединенных Штатов.

Так заявляет в статье, опубликованной журналом Politico экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд, излагая новый (им лично составленный) план этой войны.

По его словам, методы, которые Штаты используют в ней сейчас, "перестали работать" и Вашингтону "нужно сменить тактику", поскольку Россия сильно изменилась, и идея "американской мечты", которая со времен холодной войны "внедрялась в головы россиян" перестала работать.

"Вместо того, чтобы рассказывать о преимуществах Levi's и Голливуда, информационные операции США должны использовать русский национализм, чтобы одолеть Кремль… подчеркнуть ущерб, нанесенный войной России, разоблачить коррупцию в правительстве и несправедливость внутри России, а также использовать недовольство среди этнических меньшинств России. Эта тактика принесет больше плодов, чем рассказы о чудесах американской демократии", — пишет экс-разведчик, отмечая, что "правительству США не привыкать к информационным операциям такого рода".