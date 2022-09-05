Washington's Blog: из 239 лет существования США страна не воевала лишь 21 год

США находились в состоянии мира всего 21 год с момента своего рождения, утверждают авторы американского портала Washington's Blog.
Автор издания с ником Даниос год за годом изложил хронологию войн, которые вела или в которых участвовала Америка. "Сводка" получилась довольно интересная:
Другими словами, был всего 21 календарный год, в течение которого США никаких войн не вели.
"Чтобы представить это в перспективе, — пишет Даниос, — выберите любой год, начиная с 1776 года, и с вероятностью около 93% Америка была тогда вовлечена в какую-то войну.
Ни один президент США не может считаться президентом мирного времени. Все они технически — "военные президенты”.
И ещё три уточнения сделал автор материала:
"Неудивительно, что американские военные расходы затмевают весь остальной мир, вместе взятый. А мир считает Америку угрозой номер один", — резюмирует Даниос.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.