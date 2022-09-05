Washington's Blog: из 239 лет существования США страна не воевала лишь 21 год

США находились в состоянии мира всего 21 год с момента своего рождения, утверждают авторы американского портала Washington's Blog.

Автор издания с ником Даниос год за годом изложил хронологию войн, которые вела или в которых участвовала Америка. "Сводка" получилась довольно интересная:

с момента основания Соединенных Штатов в 1776 году (т.е. за 239 лет) страна находилась в состоянии войны в течение 214 календарных лет.

Другими словами, был всего 21 календарный год, в течение которого США никаких войн не вели.

"Чтобы представить это в перспективе, — пишет Даниос, — выберите любой год, начиная с 1776 года, и с вероятностью около 93% Америка была тогда вовлечена в какую-то войну. Ни один президент США не может считаться президентом мирного времени. Все они технически — "военные президенты”.

И ещё три уточнения сделал автор материала:

В США никогда не было десятилетия без войны. Единственный раз, когда США прожили пять лет без войны, был во время изоляционистского периода Великой депрессии — 1935-1940. Большинство этих войн США — же и начинали.

"Неудивительно, что американские военные расходы затмевают весь остальной мир, вместе взятый. А мир считает Америку угрозой номер один", — резюмирует Даниос.