Джеффри Сакс: США зря проигнорировали главное предостережение Путина

Эксперты на Западе наблюдают за тем, что делает Вашингтон, мягко говоря, со страхом. Что и неудивительно, поскольку ситуация в мире, спровоцированная поддержкой союзников США Украины, обостряется с каждым днём.

А некоторые западные страны делают всё для того, чтобы ещё больше накалить обстановку, старательно лепя из России образ империи зла, делая вид, что не понимают (или очень не хотят понимать), кто является истинным виновником создания угрозы новой мировой войны.

Впрочем, прозревать начинают даже в самих США. Например, известный аналитик Джеффри Сакс вдруг заявил, что Белый дом напрасно проигнорировал предостережение Владимира Путина по поводу НАТО, что и привело к резкому ухудшению ситуации в мире.

"Российский президент несколько раз заявлял о том, что Москва не приемлет дальнейшее расширение НАТО. Более того, Кремль пытался договориться и разработал систему гарантий безопасности России. Но все эти разумные шаги были проигнорированы. Вашингтон будто бы специально шёл на рожон", — напомнил Сакс, отметив, что "такая политика является провальной".

По его словам, конфликта на Украине "легко можно было избежать":

"Все что нужно было — готовность Вашингтона к дипломатии и переговорам. Однако США предпочитают военные способы решения".