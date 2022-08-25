Forbes: страны Европы скатываются на уровень стран третьего мира

Американское издание Forbes, проанализировав состояние экономик европейских стран, пришло к выводу, что с ними всё настолько плохо, что по ряду показателей они "скатились" ниже экономик стран третьего мира:

инфляция в Европе — даже в богатых и благополучных Германии и Великобритании — хуже, чем в Мексике.

Основная причина проблем Европы — антироссийские санкции, повлекшие резкое повышение цен на энергоносители. Теперь, после отказа от газа из РФ, европейцы вынужденно вернулись к углю и покупают нефть у саудитов, которые сами перешли на российскую.

"В озабоченную экологией Европу вернулся уголь. Кто бы мог себе такое вообразить? Верная "зелёной" экономике Европа провалилась по всем фронтам", — написано в статье Forbes.

Автор отмечает, что макротрейдеры "замерли в ожидании" — какой из двух возможных вариантов развития событий реализуется:

на Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Европа зимой "впадёт в отчаяние" и у нее не будет выбора, кроме как ослабить санкции или покупать российские энергоносители с "перебитой маркировкой".

Во втором случае Европа будет опять привлекательной для инвестиций. Пока же, как сказал изданию "один из инвесторов", она остаётся "третьим миром среди экономик Запада".

Глава Бреттон-Вудского исследовательского центра в Лонг-Вэлли Владимир Синьорелли, комментируя ситуацию, сказал, что "Европа движется в направлении экономик третьего мира", размахивая флагами "зеленых":

"Я их просто не понимаю. Они стремглав несутся в третий мир", — говорит эксперт.