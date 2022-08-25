Американское издание Forbes, проанализировав состояние экономик европейских стран, пришло к выводу, что с ними всё настолько плохо, что по ряду показателей они "скатились" ниже экономик стран третьего мира:
Основная причина проблем Европы — антироссийские санкции, повлекшие резкое повышение цен на энергоносители. Теперь, после отказа от газа из РФ, европейцы вынужденно вернулись к углю и покупают нефть у саудитов, которые сами перешли на российскую.
"В озабоченную экологией Европу вернулся уголь. Кто бы мог себе такое вообразить? Верная "зелёной" экономике Европа провалилась по всем фронтам", — написано в статье Forbes.
Автор отмечает, что макротрейдеры "замерли в ожидании" — какой из двух возможных вариантов развития событий реализуется:
Во втором случае Европа будет опять привлекательной для инвестиций. Пока же, как сказал изданию "один из инвесторов", она остаётся "третьим миром среди экономик Запада".
Глава Бреттон-Вудского исследовательского центра в Лонг-Вэлли Владимир Синьорелли, комментируя ситуацию, сказал, что "Европа движется в направлении экономик третьего мира", размахивая флагами "зеленых":
"Я их просто не понимаю. Они стремглав несутся в третий мир", — говорит эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.