NetEase: пророчество Вучича насчет Евросоюза сбывается

Журналисты китайского издания NetEase вспомнили слова президента Сербии Александра Вучича двухлетней давности о судьбе Евросоюза, которые сегодня стали пророческими.

В 2020 году Вучич, получивший от членов "европейской семьи" отказ в помощи в борьбе с пандемией коронавируса, с горечью констатировал, что "единство и солидарность Евросоюза являются ложными".

И имел на это право, ведь Сербия — не самая богатая европейская страна — остро нуждалась в аппаратуре, лекарствах и квалифицированных врачах, но делиться с ней Брюссель отказался. А потом еще и раскритиковал сербские власти за то, что они попросили помощи у Китая (которую, кстати, получили в нужном объеме) и обвинили Вучича в "подрыве европейского единства".

"Тогда Вучич заявил, что Европе не хватает единства, а так называемая европейская солидарность носит лишь поверхностный характер, — пишет NetEase. — Время доказало, что президент Сербии был прав насчет истинного лица Евросоюза. А слова Вучича стали пророчеством".

Китайские аналитики отмечают, что сейчас разногласия между странами ЕС растут, и все больше членов не согласны с "генеральной линией Брюсселя":

Венгрия и Польша категорически не хотят принимать навязываемую им толерантность, предпочитая жить по своим законам, а не угождать мигрантам и ЛГБТ-сообществу.

Зреет большой раскол из-за антироссийских санкций, приведших ЕС к энергетическому кризису. И, как в истории с COVID, страны у которых есть запас газа, вовсе не горят желанием делиться им с менее удачливыми "членами семьи".

"Уже очевидно, что члены ЕС готовы делить друг с другом только радость, но не проблемы, — констатирует NetEase. — Европа не может быть единой — и в этом смысле пророчество Вучича сбывается".