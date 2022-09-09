В Минобороны (МО) России заявили, что российские войска уничтожили три склада вооружения ВСУ и РСЗО HIMARS.
В заявлении МО говорится, что ВС РФ уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Уточняется, что склады находились в районах Чугуева Харьковской области и Радушного Днепропетровской области.
Также в населённом пункте Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица "Три топора" (М777).
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