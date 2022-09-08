Из-за огромного наплыва украинских беженцев на фоне спецоперации в Незалежной, МВД Британии не успевает обрабатывать заявки на въезд в страну. В Цирковой британской ассоциации посетовали, что труппы не могут вовремя попасть на представления.
Кроме того, циркачи сообщили, что в стране резко упало количество клоунов.
"Почти каждый цирк в Великобритании сейчас страдает, потому что они не могут вовремя привезти уникальных зарубежных артистов, — посетовали представители ассоциации в интервью Daily Star. — Это повлияет на качество представлений и будет означать, что в цирк станут приходить меньше людей".
По мнению циркачей, это серьёзно ударит по и без того "небогатым" артистам.
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