Daily Star: из-за спецоперации на Украине в Британии не хватает клоунов

Из-за огромного наплыва украинских беженцев на фоне спецоперации в Незалежной, МВД Британии не успевает обрабатывать заявки на въезд в страну. В Цирковой британской ассоциации посетовали, что труппы не могут вовремя попасть на представления.

Кроме того, циркачи сообщили, что в стране резко упало количество клоунов.

"Почти каждый цирк в Великобритании сейчас страдает, потому что они не могут вовремя привезти уникальных зарубежных артистов, — посетовали представители ассоциации в интервью Daily Star. — Это повлияет на качество представлений и будет означать, что в цирк станут приходить меньше людей".

По мнению циркачей, это серьёзно ударит по и без того "небогатым" артистам.