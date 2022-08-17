Запашный о перспективах уехавших из РФ звёзд: "Стадионы собирать точно не будут"

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Pravda.Ru объяснил, смогут ли эмигрировавшие российские артисты найти своё место за рубежом.

Артист цирка считает, что за рубежом живут русскоговорящие люди, которые всегда с удовольствием посещали концерты российских знаменитостей.

"На сегодняшний день я убежден, что любой русскоговорящий человек, где бы он не находился, знает, кто такая Пугачёва, кто такой Галкин, кто такой Николай Басков. Поэтому когда они едут за границу, они точно знают, что русские люди их знают, где бы они не находились. И в мирное время тем самым обеспечивали себе не меньший успех, чем в родной стране. Потому что люди на них шли", — сказал дрессировщик.

Запашный считает, что часть людей за рубежом не одобряет поведение звёзд РФ, поэтому не пойдут на концерты знаменитостей, несмотря на то, что им нравятся эти люди, как артисты.

Народный артист России отметил, что на место уехавших звёзд непременно придут новые артисты, которые заполнят опустевшую нишу.

"Если у нас сейчас уехал, например, тот же Галкин, кто у нас там еще, Макаревич, Гребенщиков, Чулпан Хаматова, я уверен, что эту нишу сейчас займет либо какой-то другой артист, либо появится кто-то из молодых. Так было всегда", — выразил своё мнение Запашный.

Звезда цирка вспомнил, что попытки покорить западные страны чаще всего для отечественных артистов заканчивались неудачами.

"Все те, кто отъезжал по той или иной причине, всё равно потом в Россию возвращались. У нас многие артисты пробовали себя в Голливуде, почти ни у кого не получилось. И все возвращались к нам в страну и все продолжали карьеру именно здесь. Поэтому я уверен, что несколько лет ещё Максим и все остальные будут ездить. Мир большой", — поделился своей точкой зрения представитель цирковой династии.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка считает что участь эмигрировавших артистов — работать на небольших площадках.

"Убежден, что никакие стадионы, как это раньше было, у того же Макаревича или Гребенщикова, или большие площадки по 6-10 тысяч, как у Галкина, собирать точно не будут. Потому что нет просто таких людей за границей в таких массах. Их залы превратятся в 1,5-2 тысячи мест — это в лучшем случае. Как-то так мне кажется. Это несколько лет. И потихонечку-потихонечку популярность будет падать", — считает Запашный.

Ранее дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал призыв Марии Шукшиной заявлять в ФСБ на тех, кто слушает украинский исполнителей — Верку Сердючку и Софию Ротару.