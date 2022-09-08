МИД Латвии: россиянам запретят въезд по шенгену в страну в течение 10 дней

МИД Латвии рассчитывает ограничить въезд в страны Балтии по шенгенской визе для россиян в течение 10 дней, сообщили в ведомстве.

"Кабинет министров выдаст распоряжение, и в нём также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", — пояснили в ведомстве Delfi.

Ранее в Министерстве иностранных дел страны заявлял, что в запрете намерены проработать исключения. Какие конкретно, в ведомстве не уточнили.