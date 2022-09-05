19FortyFive: Украина продала России самые мощные бомбардировщики в мире

Россия купила у Украины восемь самых мощных бомбардировщиков в мире, сообщил военный эксперт Уэсли Калп в статье для 19FortyFive.

Автор напомнил, что стратегический бомбардировщик Ту-160, известный под названием "Белый лебедь", был разработан СССР в годы холодной войны и сейчас находится на вооружении Воздушно-космических сил РФ. Российские конструкторы постоянно модернизируют самолёт, которые может оставаться актуальным ещё несколько десятилетий. После распада Советского Союза Украина продала России все свои Ту-160.

По словам Калпа, "Белый лебедь" является самым большим и быстрым сверхзвуковым бомбардировщиком на планете. Машина оснащена четырьмя двигателями НК-32-02, которые разгоняют самолёт до скорости 2 Маха, обеспечивая дальность полёта в 7,5 тысяч километров. Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет Х-55МС или 24 баллистические ракеты Х-15. Также бомбардировщик можно оснастить ядерным оружием, что делает его важной частью ядерной триады РФ.

Автор материала сообщил, что после распада СССР большая часть Ту-160 осталась у Украины, которая продала их России.

"У Киева не было ресурсов для содержания парка стратегических бомбардировщиков, из-за чего он продал РФ восемь своих самолетов, а остальные отправил на металлолом", — отмечается в статье.