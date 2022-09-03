В ближайшее время в польскую армию поступит первая партия американских танков Abrams M1A2 SEPv3. Также Варшава планирует приобрести южнокорейские К2 и немецкие Leopard.
Генерал-майор Мацей Яблонски заявил, что сейчас польские солдаты проходят обучение в эксплуатации американских бронемашин. Он отметил, что планируется создать две самостоятельных механизированных бригады, которые будут решать разные тактические задачи. Танки Abrams будут распределены в 18-ю дивизию для противостояния мощным ударам со стороны противника, а южнокорейские К2 поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии для оперативного реагирования. Польский генерал признал, что сейчас каждый танковый батальон на вес золота.
Яблонски подчеркнул, что Россия добивается своих целей, прибегая к "агрессивному поведению", поэтому Польше необходимо повышать военные возможности.
"Я говорю это в контексте поддержки Украины, которая пользуется нашей военной техникой, что, на мой взгляд, целесообразно и необходимо для уменьшения опасности для Польши", — заявил он в беседе с Defence24.
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