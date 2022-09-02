Junge Welt: началась смена эпох бундесвера для войны с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо унифицировать военный потенциал Евросоюза и увеличить "способности к вооружению". Бюджет бундесвера с 2015 году ежегодно увеличивался в среднем на 7,5%. В скором времени он достигнет отметки в 80 миллиардов долларов, что будет равняться 2% ВВП страны. Об этом заявил немецкий аналитик Арнольд Шёльцель.

Основной скачок в повышении военного бюджета планируется провести в 2025 году: на оружие и конфликты Берлин намерен тратить на 25% больше, чем в 2024 году.

В общей сложности страны Североатлантического альянса к 2021 году повысили свои расходы на военные нужды до уровня, который превышает бюджет России в 18 раз. Однако НАТО не планирует останавливаться. Альянс намерен превысить российский военный бюджет в 25 раз, подчеркнул Шёльцель.

После начала вынужденной спецоперации России на Украине бундесвер начинает осуществлять желаемое перевооружение, отметил эксперт.

"Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину", — заявил Шёльцель в издании Junge Welt.