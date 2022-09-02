Антироссийские санкции Запада укрепили отношения Москвы и Пекина. Однако теперь Россия стала зависеть от Китая. Об этом заявили арабские эксперты.
По их мнению, Пекин пользуется украинским конфликтом в своих экономических интересах. Китай нуждается в энергоресурсах, а Россия является самым крупным импортёром. После начала спецоперации товарооборот между странами начал расти.
Сейчас Китай может стать мировым лидером по продаже военной техники, а Россия рискует "отойти на второй план", считают в Al Jazeera.
"Китайско-российское сотрудничество имеет очень чёткие границы, которые китайское руководство ещё не готово переступить", — считает экономист Сюй Ши Джун.
По мнению эксперта, Пекин не помогает Москве в преодолении санкционных ограничений, так как не заинтересован в этом.
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