Дорожные службы Британии связали взрывной рост цен на битум с деятельностью российского лидера Владимира Путина. Известно, что это твёрдое вещество необходимо для ремонта проезжей части.
По информации СМИ, до конфликта на Украине почти 60% битума королевство получало от РФ. Сейчас же чиновники вынуждены приобретать вещество в других странах, из-за чего увеличиваются расходы и затягивается ремонт дорог, отметили в издании.
Вместе с этим представители ассоциации местного самоуправления, которая состоит из 350 советов, возмутились подорожанием содержания дорог на 22%.
"Глобальное давление создало идеальный шторм и повлияло на местные бюджеты", — написали журналисты Daily Mail.
Ранее глава США Джо Байден связал рост цен в стране с "путинским подорожанием". Президент России виноват в увеличении стоимости бензина, добавил американский лидер.
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