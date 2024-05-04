Жизнь венесуэльских богатеев: от золотых украшений до защищённых районов

Российский путешественник и блогер поделился впечатлениями о стиле жизни венесуэльских богатеев на своём блоге на платформе "Дзен".
Он заметил, что богатство в Венесуэле проявляется иначе, чем мы привыкли видеть: оно менее экстравагантно и вызывающе.
"Например, здесь не так уж много дорогих автомобилей, как можно было бы ожидать, — объясняет он. — Однако богатый предприниматель может носить много золота, словно новогодняя елка".
По словам блогера, многие местные считают человека богатым, если он работает на хорошей стабильной работе, в то время как для иностранцев это не показатель богатства.
Также блогер отметил, что из-за высокой уровня преступности богатые венесуэльцы предпочитают жить в закрытых районах с высокими заборами и круглосуточной охраной.
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