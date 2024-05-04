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Жизнь венесуэльских богатеев: от золотых украшений до защищённых районов

Тревел-блогер поведал о жизни богатых венесуэльцев

0:53
Туризм

Российский путешественник и блогер поделился впечатлениями о стиле жизни венесуэльских богатеев на своём блоге на платформе "Дзен".

Тревел-блогер поведал о жизни богатых венесуэльцев
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он заметил, что богатство в Венесуэле проявляется иначе, чем мы привыкли видеть: оно менее экстравагантно и вызывающе.

"Например, здесь не так уж много дорогих автомобилей, как можно было бы ожидать, — объясняет он. — Однако богатый предприниматель может носить много золота, словно новогодняя елка".

По словам блогера, многие местные считают человека богатым, если он работает на хорошей стабильной работе, в то время как для иностранцев это не показатель богатства.

Также блогер отметил, что из-за высокой уровня преступности богатые венесуэльцы предпочитают жить в закрытых районах с высокими заборами и круглосуточной охраной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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