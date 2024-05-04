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Как проверить квартиру перед покупкой: полезные советы от эксперта Кирилла Аксенова

Что выдаёт во "вторичке" потребность в ремонте

1:30
Недвижимость » Мнение

При выборе квартиры на вторичном рынке особое внимание следует уделить полу, поскольку он может указывать на необходимость проведения ремонта. Об этом рассказывает Кирилл Аксенов, основатель компании по ремонту жилья с многолетним опытом. Источником его советов выступает издание "Беларусь сегодня".

Что выдаёт во "вторичке" потребность в ремонте
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В старых квартирах часто встречаются деревянные или железобетонные лаги, которые со временем могут забиваться мусором и камнями. Перед покупкой важно определить, какой тип стяжки будет применяться в дальнейшем. Необходимо также внимательно осмотреть состояние электропроводки и электрического щитка, ведь старые скрутки, обмотанные изолентой, требуют замены. Стоит также рассмотреть возможность перемещения подрозетников и выключателей.

Рекомендуется заменить старые деревянные окна на новые с двойным стеклопакетом, выбор которых зависит от вашего бюджета. Перед покупкой жилья обязательно проверьте стены на наличие плесени и отслоения штукатурки, что можно выявить, постукивая по стене.

Для осмотра состояния балок у наружных стен необходимо открыть отделку. Старые дома могут страдать от грибка под паркетом и иметь проблемы с вентиляционными системами и воздухопроводами. Аксенов советует брать на просмотр квартиры в хрущевке тепловизор, чтобы проверить качество фасадных панелей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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