Как проверить квартиру перед покупкой: полезные советы от эксперта Кирилла Аксенова

Что выдаёт во "вторичке" потребность в ремонте

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

При выборе квартиры на вторичном рынке особое внимание следует уделить полу, поскольку он может указывать на необходимость проведения ремонта. Об этом рассказывает Кирилл Аксенов, основатель компании по ремонту жилья с многолетним опытом. Источником его советов выступает издание "Беларусь сегодня".

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В старых квартирах часто встречаются деревянные или железобетонные лаги, которые со временем могут забиваться мусором и камнями. Перед покупкой важно определить, какой тип стяжки будет применяться в дальнейшем. Необходимо также внимательно осмотреть состояние электропроводки и электрического щитка, ведь старые скрутки, обмотанные изолентой, требуют замены. Стоит также рассмотреть возможность перемещения подрозетников и выключателей.

Рекомендуется заменить старые деревянные окна на новые с двойным стеклопакетом, выбор которых зависит от вашего бюджета. Перед покупкой жилья обязательно проверьте стены на наличие плесени и отслоения штукатурки, что можно выявить, постукивая по стене.

Для осмотра состояния балок у наружных стен необходимо открыть отделку. Старые дома могут страдать от грибка под паркетом и иметь проблемы с вентиляционными системами и воздухопроводами. Аксенов советует брать на просмотр квартиры в хрущевке тепловизор, чтобы проверить качество фасадных панелей.