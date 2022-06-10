Байден объяснил небывалый рост цен в США "путинским подорожанием"

Лидер США Джо Байден упорно продолжает видеть причины текущих экономических проблем в США в событиях на Украине. При этом он заверил, что его страна и дальше намерена поддерживать киевское правительство, признав, что придётся поработать и над стабилизацией цен на собственном рынке.

В своём объяснении происходящего Байден использовал словосочетание "путинское подорожание".

"Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов. Бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине", — сказал Байден.

При этом американский лидер пообещал продолжать "бороться за украинскую демократию", добавив, что делать это придётся ещё "больше и быстрее", чтобы снизить цены в США.

9 июня глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что причиной растущих цен на топливо и продукты в стране являются антироссийские санкции.

Об этом ранее уже говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ему льстит, что инфляцию в мире западная пресса уже начала называть его именем, хотя Россия тут совершенно ни при чём, и, обвиняя её, Запад пытается снять таким образом ответственность в себя. И те, кто вводит санкции против РФ, наказывают прежде всего самих себя.