Fox News признал, что Байдену не удалось свалить вину в кризисе на Путина

Американцы перестали доверять заявлениям президента США Джо Байдена о том, что в экономическом кризисе и росте цен на топливо виноват глава России Владимир Путин, заявил аналитик Дуглас Мюррей.

По словам обозревателя, экономические проблемы в стране начались с приходом к власти Байдена, а не со спецоперации на Украине.

"Американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала этой администрации", — заявил Мюррей Fox News.

Как подчеркнул аналитик, с приходом к власти Байдена, администрация взяла курс на "зелёную" энергетику, однако руководствовалась только идеологией Запада, а не фактами.

"Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью "повестки", — резюмировал обозреватель.

По словам Мюррея, американцы давно поняли, что все попытки Байдена свалить вину за кризис на Путина, не увенчаются успехом, однако официальный Вашингтон не перестаёт делать подобные заявления.