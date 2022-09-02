Корнилов оценил призыв об отмене выдачи виз россиянам: "Одержимы русофобией"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российскому обществу следует устроить "холодный душ" и запретить выдачу виз туристам и студентам. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал высказывание украинского чиновника и отметил, что западные страны ненавидят россиян только за сам факт проживания на территории РФ.

"Коллективное наказание россиян — это одно из основных требований Владимира Зеленского к западным государствам. Это же он сказал, что "хороших русских не бывает", — указал эксперт.

По мнению Корнилова, полный запрет на выдачу виз больно ударит по некоторым категориям российского общества, среди которых студенты и бизнесмены. Однако меры, к которым намерено прибегнуть киевское руководство, являются нелепыми, считает политолог.

"Наши граждане осознают, что Запад одержим русофобией и ненавидит русских просто потому, что они являются русскими — вне привязки к тому, каких политических взглядов придерживается тот или иной россиянин", — объяснил он в интервью ФАН.