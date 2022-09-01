Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) из "Града".
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за 25 минут выпустили по Зайцево шесть снарядов 152 мм калибра и 10 ракет из "Града". В сообщении говорится, что ВСУ стреляли из "Града" по направлению Дылеевка — Зайцево в 15:35, а 152 мм калибрами в 16:00.
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