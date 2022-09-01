Bloomberg: Прибалтика, Польша и Финляндия хотят ограничить въезд для россиян

Уже на следующей неделе представители Польши, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии соберутся, чтобы обсудить введение ограничений въезда на свою территорию по суше для россиян. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Страны Балтии будут стремиться ввести региональные ограничения для туристов из РФ, въезжающих в ЕС по суше, как и Польша с Финляндией. Представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе", — сказано в статье.

31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель проинформировал о достижении договорённости между странами Евросоюза о прекращении облегчённого визового режима для граждан РФ. При этом он уточнил, что у отдельных категорий россиян по-прежнему остаётся возможность получения европейских виз.