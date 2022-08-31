Процесс получения виз в ЕС для россиян станет более трудным, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС договорились о приостановке соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Европейским союзом.

"Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным", — отметил Боррель.

По его словам, выдача виз гражданам РФ будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю. Он добавил, что Евросоюз не хочет ограждать себя от тех россиян, которые выступают против спецоперации на Украине.

Страны ЕС не согласовали запрет на выдачу виз гражданам России, поскольку многие страны выступили против, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.