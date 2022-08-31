Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Европейского союза не согласовали запрет на выдачу виз гражданам России, так как многие страны выступили против.
В среду, 31 августа состоялось заседание глав МИД стран ЕС, на котором обсуждался вопрос ужесточения визового режима для россиян.
"Что касается вопроса о визах — на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", — сказал Сийярто.
По его словам, большинство министров проголосовали за расторжении договора об упрощённом визовом режиме с Россией.
Аналитики издания Newsweek считают, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам только сплотит Россию и увеличит поддержку президента Владимира Путина.
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