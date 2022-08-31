Странам ЕС не удалось согласовать запрет на выдачу виз гражданам РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Европейского союза не согласовали запрет на выдачу виз гражданам России, так как многие страны выступили против.

В среду, 31 августа состоялось заседание глав МИД стран ЕС, на котором обсуждался вопрос ужесточения визового режима для россиян.

"Что касается вопроса о визах — на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", — сказал Сийярто.

По его словам, большинство министров проголосовали за расторжении договора об упрощённом визовом режиме с Россией.

Аналитики издания Newsweek считают, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам только сплотит Россию и увеличит поддержку президента Владимира Путина.