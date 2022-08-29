Память погибшей Дугиной почтили в Италии: "Убита антироссийской ненавистью"

В Храме итальянского города Римини состоялась заупокойная служба по убитой дочери идеолога "русского мира" Дарье Дугиной.

В день когда в итальянской церкви шла служба по дочери философа Александра Дугина, украинцы организовали акцию протеста. Представители украинской диаспоры прошествовали по улице Санта-Кьяра, где служили поминальную мессу по Дарье Дугиной.

Портрет сторонницы идей "евразийства" сопровождался надписью "Убита антироссийской ненавистью".

В епархии Римини разрешили провести службу по Дугиной с условием, что месса не будет затрагивать политические вопросы и не будет связана с противостоянием России и Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявило ещё одного участника украинской диверсионной группы, который совместно с гражданкой Украины Натальей Вовк готовил взрыв автомобиля журналистки Дарьи Дугиной.