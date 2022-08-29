В Храме итальянского города Римини состоялась заупокойная служба по убитой дочери идеолога "русского мира" Дарье Дугиной.
В день когда в итальянской церкви шла служба по дочери философа Александра Дугина, украинцы организовали акцию протеста. Представители украинской диаспоры прошествовали по улице Санта-Кьяра, где служили поминальную мессу по Дарье Дугиной.
Портрет сторонницы идей "евразийства" сопровождался надписью "Убита антироссийской ненавистью".
В епархии Римини разрешили провести службу по Дугиной с условием, что месса не будет затрагивать политические вопросы и не будет связана с противостоянием России и Украины.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявило ещё одного участника украинской диверсионной группы, который совместно с гражданкой Украины Натальей Вовк готовил взрыв автомобиля журналистки Дарьи Дугиной.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.