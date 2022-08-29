ФСБ РФ: убийство Дугиной вместе с Вовк готовил ещё один член украинской ДРГ

Ещё один участник украинской диверсионной группы совместно с гражданкой Украины Натальей Вовк осуществлял подготовку к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве пояснили, что речь идёт о гражданине Украины 1978 года рождения Богдане Цыганенко.

Отмечается, что 30 июля 2022 года он приехал в РФ, а за день до инцидента с автомобилем Дугиной выехал из страны.

По предварительным данным, именно Цыганенко предоставил Вовк фальшивые автомобильные номера и документы на имя реально существующей жительницы Казахстана Юлии Зайко. В ЦОС ФСБ подчеркнули: мужчина участвовал в сборе самодельного взрывного устройства, которое впоследствии оказалось в машине Дугиной.

Кроме того, уточняется, что, судя по камерам видеонаблюдения, Наталья Вовк самостоятельно следила за журналисткой на парковке фестиваля "Традиция", после чего поехала за её иномаркой Mini Cooper и привела взрывчатку в действие.