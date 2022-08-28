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Политолог Сосновский заявил, что Германию ожидают шесть лет гражданских волнений

Мир

По мнению политического эксперта Александра Сосновского, с приходом зимы жителям Германии начнут приходить феноменальные счета за отопление и электричество. Также немцев ожидают массовые увольнения, а банки будут требовать срочно погасить кредиты. По всей стране начнутся забастовки, считает аналитик.

Политолог Сосновский заявил, что Германию ожидают шесть лет гражданских волнений

"А уже в октябре, все они сойдутся в самом центре Берлина — напротив Бранденбургских ворот. Волнения распространятся на всю страну. И начнется побоище, в котором не будет победителей", — предсказал политолог.

Сосновский считает, что после этого нынешнее правительство будет вынуждено уйти в отставку. Более того, по мнению политолога, канцлер Олаф Шольц может попасть под уголовное дело за измену. В результате массовых протестов, газопровод "Северный поток — 2" будет запущен. Также помощь киевскому режиму остановится, поскольку НАТО объявит о приостановке своей деятельности, убеждён политолог.

"В одно из воскресений 2028 года правительство объявит о возвращении страны к довоенному порядку", — резюмировал Сосновский в своём Telegram-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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