Джонсон: счета за электричество в Британии будут ошеломляющими

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил граждан своей страны о том, что для Лондона наступают тяжёлые времена, а счета за электричество будут сногшибательными.

"Предстоящие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими. Для многих из нас стоимость отопления наших домов уже пугает", — приводит его слова Daily Mail.

Однако по словам политика, Британия сможет преодолеть трудности и стать "сильной и процветающей".

Ранее британский пенсионер подверг ожесточённой критике Джонсона, который предложил перечислить Киеву 54 миллиона фунтов стерлингов в качестве военной помощи.