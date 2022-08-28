Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил граждан своей страны о том, что для Лондона наступают тяжёлые времена, а счета за электричество будут сногшибательными.
"Предстоящие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими. Для многих из нас стоимость отопления наших домов уже пугает", — приводит его слова Daily Mail.
Однако по словам политика, Британия сможет преодолеть трудности и стать "сильной и процветающей".
Ранее британский пенсионер подверг ожесточённой критике Джонсона, который предложил перечислить Киеву 54 миллиона фунтов стерлингов в качестве военной помощи.
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