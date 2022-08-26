Британский пенсионер подверг ожесточённой критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил перечислить Киеву 54 миллиона фунтов стерлингов в качестве военной помощи.

"Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление. <…> Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать", — цитирует 70-летнего мужчину Express.