Британский пенсионер подверг ожесточённой критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил перечислить Киеву 54 миллиона фунтов стерлингов в качестве военной помощи.
"Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в год. Для него это пустяки, я получаю пенсию в размере 730 фунтов стерлингов в месяц. Мне придется голодать, потому что я должен включить отопление. <…> Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать", — цитирует 70-летнего мужчину Express.
После того, как Лондон ввёл санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине, в Великобритании разразился энергетический кризис, который привёл к инфляции и падению уровня жизни населения.
Ранее Джонсон запретил президенту Украины Владимиру Зеленскому вступать в мирные переговоры с Россией.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.