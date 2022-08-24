Премьер Британии запретил Зеленскому вступать в переговоры о мире с РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил президенту Украины Владимиру Зеленскому вступать в мирные переговоры с Россией.

"Не время сейчас продвигать шаткий план переговоров с тем, кто в этом не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу. И с уличным грабителем, который положил тебя на пол. И, между прочим, не надо опасаться унизить Путина: мы же не переживаем из-за того, что можем унизить медведя или грабителя", — заявил Джонсон, который приехал в Киев в День независимости Украины.

Он отметил, что сейчас первостепенное значение имеет восстановление и сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Джонсон в третий раз с начала спецоперации посетил украинскую столицу, где встретился с Зеленским. В ходе визита британский премьер объявил о том, что Лондон окажет Киеву военную помощь на сумму 63,5 миллиона долларов. Вооружённые силы Украины получит от Британии ракетные системы, 850 дронов Black Hornet и две тысячи других беспилотных летательных аппаратов.

В июле Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. До тех пор, пока не будет выбран новый лидер, Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства.