Daily Express: Россия готовится нанести ЕС "смертельный удар", перекрыв "СП-1"

У России есть возможность "добить" Европу, если она примет решение полностью перекрыть подачу газа посредством трубопровода "Северный поток". Такое мнение высказал обозреватель Daily Express Тибо Спирле.

Основанием для тревоги эксперта стала ранее анонсированная приостановка подачи российского газа по "Северному потоку", которая по плану должна продлиться с 31 августа по 2 сентября. Если же остановка работы трубопровода будет продлена, то Европа получит от РФ "смертельный удар", резюмировал аналитик.

"Полное закрытие "Северного потока-1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года", — написал Спирле, сославшись на слова эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу.

Автор добавил, что несмотря на попытки Европы сократить зависимость от российских энергоресурсов, они по-прежнему составляют огромную долю в энергоснабжении ЕС.