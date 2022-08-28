Историк Норин об условии окончания СВО: подписание мирного договора

Победой России на Украине станет не прекращение боевых действий, а заключение "мирного договора" с Киевом. Такую точку зрения высказал военный историк Евгений Норин.

Основными пунктами мирного договора, который должны будут подписать РФ и Украина, станет согласие Москвы на членство Киева в ЕС, а также обещание украинских властей масштабно лимитировать свои вооружённые силы.

"Территориальное размежевание хорошо тем, что его очень легко проконтролировать. Здесь стоим мы, здесь вы, тут — пограничный стол, там — таможня, туда не ходи, сюда ходи. А соглашения, в которых говорится о доброй воле третьих стран и враждующих сторон, плохи тем, что их не проконтролируешь. А если кто-то будет нарушать, что ты сделаешь? Снова воевать?", — сказал Норин в беседе с "Украиной.ру".

Историк убеждён, что новое российско-украинское соглашение, которое вступит в силу взамен Минских договорённостей, будет простым и понятным, так, чтобы обе стороны могли легко его реализовать.