Россия в состоянии прекратить поставки топлива в европейские страны на год без существенных для собственной экономики, заявили иностранные финансовые аналитики.
Так, согласно информации, Россия ежегодно поставляет голубое топливо на сумму более 20 миллиардов долларов и потеря части этого дохода не сыграет критичной роли для экономики страны.
"Даже если объём поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму", — пишет Capital Economics.
Ранее аналитики заявляли о том, что нормирование газа приведёт к дальнейшему падению валюты, остановке промышленного производства и к более глубокой рецессии в европейских странах.
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