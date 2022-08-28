Capital Economics: РФ может прекратить поставки газа в ЕС на год без последствий

Россия в состоянии прекратить поставки топлива в европейские страны на год без существенных для собственной экономики, заявили иностранные финансовые аналитики.

Так, согласно информации, Россия ежегодно поставляет голубое топливо на сумму более 20 миллиардов долларов и потеря части этого дохода не сыграет критичной роли для экономики страны.

"Даже если объём поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму", — пишет Capital Economics.

Ранее аналитики заявляли о том, что нормирование газа приведёт к дальнейшему падению валюты, остановке промышленного производства и к более глубокой рецессии в европейских странах.