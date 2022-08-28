Wiadomości: полякам грозит голод уже в ближайшие недели — не будет мяса и молока

В ближайшие две недели в Польше может не остаться мяса и молока из-за высокой стоимости газа, заявили СМИ. Ряд предприятий не может производить продукцию из-за "неподъёмных" счетов за энергию.

Так, согласно информации, быстрее всего с витрин магазинов исчезнут мясо и молоко. Фермеры не в состоянии оплачивать резко подскочившие тарифы, обслуживать производство и поставлять продукцию.

"Заводы будут вынуждены завозить их из-за границы или закрывать производственные линии. Прекращение производства не так уж и маловероятно", — пишет польское издание Wiadomości. — Если ситуация не изменится, нас ждёт дальнейшее повышение, а в худшем случае — исчезновение с полок магазинов любимых продуктов. Такой сценарий может осуществиться всего за две-три недели".

Как подчеркнули авторы статьи, если ситуация не изменится, то за временным продовольственным кризисом может последовать тотальный голод.