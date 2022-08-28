The Nation: смена стратегии Британии по СВО уничтожит согласие в Евросоюзе

С началом зимнего сезона Лондон может резко сменить риторику по Украине, что принесёт в Евросоюз окончательный раскол, заявили аналитики. По их мнению, Лондон активнее всех поддерживает Киев, но стратегия может измениться.

Как подчеркнули аналитики, пока никто из ЕС не готов признать, что "партия идёт в эндшпиль" и странам-участницам придётся выбирать между своими гражданами и Киевом. То же касается и Лондона.

"Когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрёстку, который станет проверкой границ единства Европы, а также её решимости и дальше поддерживать Украину", — заявили аналитики The Nation. — Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства".

Как подчеркнули авторы, сколько бы европейцы и британцы ни винили Москву в энергетическом кризисе, Европа первая начала использовать топливо в качестве оружия против России, после чего и последовали ожидаемые контрмеры.