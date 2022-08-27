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Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США

Экономика

Присутствие нефти из России в Нью-Йорке — это ни что иное, как пощечина американцам.

Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США

Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Вашингтон закрывает глаза на то, что их союзное государство Индия покупает нефть у Москвы. США не предприняли на это никаких действий, а Индия даже после СВО увеличила объем импорта.

"Если США введут санкции против Индии, это может привести к опасному результату — окончательному переходу Индии в российский лагерь. По этой причине Вашингтон не собирается обвинять их”, — пишет автор статьи.

Но Белый дом не готов простить Нью-Дели это, и он очень недоволен, когда российская нефть позже попала в Штаты через Индию. США обеспокоены тем фактом, что Индия скрывает происхождение этой нефти,.

"Это настоящая пощечина американцам. Впервые Индия так грубо нарушила антироссийские санкции, что США ясно выразили свое недовольство. Вашингтон уже выразил свою "озабоченность” Нью-Дели. Неясно, как будут развиваться отношения Индии и США дальше”, — подчеркивает издание.

Маловероятно, что Индия перестанет покупать нефть из России после инцидента с поставкой Штатам. Сейчас невероятно выгодно покупать энергоресурсы у РФ. Помимо этого, в июле Россия снизила экспортную пошлину на нефть до 53 долл. за тонну, что сделало более привлекательным импорт российской нефти.

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Автор: Дмитрий Плотников
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