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"Ядерный" посол США: в срыве итогового договора ДНЯО виновата Россия

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Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман обвинил Россию в том, что якобы из-за поправок Москвы члены делегации не смогли достигнуть консенсуса на Обзорной конференции ДНЯО.

"Ядерный" посол США: в срыве итогового договора ДНЯО виновата Россия

По словам Шеймана, Москва якобы в последние минуты внесла "значительные" изменения, что стало причиной раскола во мнениях представителей стран-участниц.

"Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными", — заявил посол США. — Действия России привели к нынешней ситуации".

Как подчеркнул посол, делегаты якобы даже пошли навстречу России и внесли все "пожелания", но достигнуть консенсуса не удалось.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей России на конференции ДНЯО. По их мнению, в том, что участникам не удалось договориться, виноват официальный Киев и его "варварские" обстрелы по ЗАЭС.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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