Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман обвинил Россию в том, что якобы из-за поправок Москвы члены делегации не смогли достигнуть консенсуса на Обзорной конференции ДНЯО.
По словам Шеймана, Москва якобы в последние минуты внесла "значительные" изменения, что стало причиной раскола во мнениях представителей стран-участниц.
"Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными", — заявил посол США. — Действия России привели к нынешней ситуации".
Как подчеркнул посол, делегаты якобы даже пошли навстречу России и внесли все "пожелания", но достигнуть консенсуса не удалось.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей России на конференции ДНЯО. По их мнению, в том, что участникам не удалось договориться, виноват официальный Киев и его "варварские" обстрелы по ЗАЭС.
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