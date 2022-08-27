Участники Обзорной конференции ДНЯО не приняли итоговый документ

Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли прийти к единому мнению и принять документ по итогам встречи, заявил председатель конференции Густаво Злаувинен.

"Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договорённости по субстантивной части проекта итогового документа", — заявил председатель.

Злаувинен подчеркнул, что удалось прийти к консенсусу по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО. Так, она должна состояться в 2026 году.

Впрочем, на предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не смогли согласовать.