Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли прийти к единому мнению и принять документ по итогам встречи, заявил председатель конференции Густаво Злаувинен.
"Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договорённости по субстантивной части проекта итогового документа", — заявил председатель.
Злаувинен подчеркнул, что удалось прийти к консенсусу по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО. Так, она должна состояться в 2026 году.
Впрочем, на предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ также не смогли согласовать.
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