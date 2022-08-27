Дипломат Белоусов: Киев несёт ответственность за отсутствие договорённостей ДНЯО

Ответственность за недостигнутый консенсус в рамках конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия несёт официальный Киев и его иностранные кураторы, заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.

Как подчеркнул Белоусов, именно "варварские" обстрелы ВСУ Запорожской АЭС поставили мир на грань ядерной катастрофы, тем не менее на протяжении всей конференции делегации высказывали антироссийские заявления.

"Украина и кураторы киевского режима несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного результата по итогам обзора", — цитирует РИА Новости дипломата. — Их фоном стали варварские обстрелы украинскими формированиями Запорожской АЭС, что поставило мир на грань ядерной катастрофы. Звучат они, к сожалению, и сегодня".

Как подчеркнул Белоусов, делегации стран-участников пытались "подмять" процесс под себя и вся конференция выглядела "как игра в одни ворота".

Ранее Pravda.Ru писала, что на Обзорной конференции ДНЯО участникам не удалось достичь единогласного мнения по итоговому документу. Следующая встреча по договору о нераспространении ядерного оружия намечена на 2026 год.