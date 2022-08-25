Эксперт объяснил, почему папа римский недоволен поведением Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко прокомментировал Pravda.Ru недовольство папы римского Франциска президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинский президент копирует американский стиль поведения на международной арене — бесцеремонный, безапелляционный и бездискуссионный. Зеленский его копирует, совершенно не отдавая себе отчета, что его политические масштабы несоизмеримы с масштабами папы римского. Понятно, что Франциска это вызывает неудовольствие, потому что паства католическая представлена во многих странах. Но руководители других стран относятся к нему с уважением и с соблюдением норм поведения", — заявил Оленченко.

В четверг, 25 августа папа римский возмутился давлением со стороны руководителя Украины, который настаивает, чтобы понтифик осудил российскую спецоперацию.

По мнению политолога Данилы Гуреева, папа римский не станет поддерживать Зеленского, поскольку понтифик воспринимает православную страну и её граждан, как "чужих".