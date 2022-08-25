IL Fatto Quotidiano: папа Римский недоволен давлением Зеленского по повестке СВО

Папе Римскому Франциску не понравилось, что президент Украины Владимир Зеленский давит на Ватикан в части отношения к спецоперации в Незалежной. Согласно сообщению, понтифик недоволен, что Киев "указывает" понтифику, как и что делать.

"Папа Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нём выражалась идея мира между украинцами и россиянами", — заявили аналитики IL Fatto Quotidiano.

Как отметили авторы, после последней беседы по телефону с понтификом, Зеленский несколько раз уточнил, что Киеву нужна поддержка папы Римского, что в Ватикане расценили как давление на святой престол.