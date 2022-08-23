23 августа Госдеп США, а также американское посольство в Киеве порекомендовали своим гражданам в срочном порядке уехать с территории Украины ввиду растущей угрозы эскалации конфликта. Об этом пишет издание EADaily.
По информации американской стороны, "Россия собирается ещё более активно атаковать гражданские объекты на украинской территории".
"Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", — сказано на сайте американского ведомства.
Госдеп уже не первый раз призывает американцев уехать из Украины. В предыдущий раз соответствующее заявление звучало 14 июля.
Москва, в свою очередь, не раз подчёркивала, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам, целями российской армии становятся исключительно военная инфраструктура.
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