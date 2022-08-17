Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского

Украинские СМИ сообщили интересную новость: "серый кардинал" Офиса президента Зеленского Андрей Ермак был вызван в посольство США "на ковёр". Причём, не один, а в компании с главкомом ВСУ Валерием Залужным, министром обороны Алексеем Резниковым и ещё несколькими правительственными чиновниками.

Примечателен состав украинской группы. Они представляют два противоборствующих лагеря, отстаивающих, порой, диаметрально противоположные взгляды на ведение боевых действий. Объясняется это "непримиримое противостояние" политтехнолога (Ермак) и генерала (Залужный) тем, что один "курируется" британской Ми-6, а другой — Форин-офисом и Пентагоном.

В Штатах, видимо, решили навести порядок на подконтрольной территории. И посол Бриджит Бринк вызвала их на разговор.

Согласно данным, полученным украинскими журналистами непосредственно от сотрудников американского посольства (они называют это "сливом"), "беседа получилась предельно жёсткой, временами госпожа посол переходила на крик", а попытки Ермака "сменить тему" не увенчались успехом.

Чего хотят американцы?

Американский посол требовала от Ермака и его команды прекратить все интриги и провокации в адрес Залужного, "не мешать ему работать", и вообще "даже не думать больше спускать какие-либо директивы Генштабу ВСУ, который подчиняется напрямую Пентагону". В противном случае главе президентского Офиса и его приближённым обещана "гарантированная отставка".

Реакция украинцев

"Разнос", устроенный послом Андрею Ермаку, происходил в присутствии Залужного, Резникова и ещё нескольких чиновников. Судя по ехидной улыбке генерала (фотографии встречи распространяются украинскими СМИ), он абсолютно доволен унижением политического противника.

Ермак на этих снимках не выглядит ни сконфуженным, ни даже удивлённым. Он — это давно известно — умеет держать удар. И можно не сомневаться, что теперь Залужный из противников переведён им в разряд личных врагов.

Битва кураторов выходит на новый уровень?

По мнению политолога Владимира Брутера, "слив" встречи в американском посольстве в Киеве и разнос, устроенный послом главе президентского Офиса, был организован с целью показать Владимиру Зеленскому, что интриги против Залужного, посредствам которых он и его команда пытаются избавиться от конкурента, Вашингтон категорически не поддерживает.

"Им (Зеленскому и Ермаку) напомнили, что есть только один человек, который уполномочен оперировать внутри Украины. Это Бринк, — пояснил эксперт в интервью Pravda.Ru. — Дескать, Ермак может какие угодно шашни с кем угодно устраивать, а решение принимает только Вашингтон. А озвучивает его Бринк. Это то самое, для чего Ермака и приглашали. Его приглашали для того, чтобы сказать, чтобы он не думал о самодеятельности. А если он будет интриговать против Вашингтона, там найдут, каким образом это купировать".

— Традиционный вопрос: что дальше?

— Президентскую команду предупредили, что ведомство Залужного им не подчиняется, что американцы решают и будут решать всё по этой части, а Зеленский должен продолжать исполнять клоунаду в публичном пространстве. Это его зона ответственности. Он играет роль клоуна, Залужный — роль бойца.

Если американцы захотят поменять Зеленского на Залужного, они это сделают, не захотят — не сделают.

На сегодняшний момент менять нет необходимости, потому что Зеленский должен собрать на себя дополнительный негатив. Они его заменят, когда он будет весь уже токсичным.

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