Юрий Кот: Украине подготовили нового диктатора

Американцы могут использовать то, что президент Украины Владимир Зеленский, мягко говоря, не ладит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считает экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

В эфире ТК "Звезда" он напомнил, что на Украине, помимо российской СВО, происходит столкновение тактических интересов США и Британии. Первые, решая свои геополитические проблемы, стремятся затянуть конфликт на сколь возможно долгий срок. Вторые же заинтересованы, "утопив Украину в крови", перевести ее в зону своего влияния, чтобы иметь возможность торговаться с Россией.

"Поскольку — и это очевидно — Зеленский лёг под британцев, а ВСУ — под американцев, то в ближайшее время, вероятно, мы сможем увидеть очередной акт пьесы: Залужный попытается атаковать Зеленского, чтобы ослабить его позиции. И если Вашингтон сделает на него ставку, как на будущего Пиночета, то скорее всего, это будет военный переворот", — рассуждает бывший украинский журналист, "переквалифицировавшийся" в телевизионного эксперта по Незалежной.