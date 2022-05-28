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Автор Ольга Лебедева

"Игра престолов" по-украински: Зеленский V Залужный?

Мир

Российский полковник в отставке Виктор Баранец, выступая на Радио-1, обратил внимание на нетипичное для военных поведение солдат ВСУ:

"Игра престолов" по-украински: Зеленский V Залужный?
  • они сдаются в плен или просто отказываются воевать чуть ли не целыми батальонами.

По словам военного эксперта, эти факты свидетельствуют о том, что в рядах украинской армии начинается паника, вызванная, помимо прочего, ещё и тем, что высшее командование никак не может договориться между собой и выработать единую стратегию, из-за чего потери среди военнослужащих огромны.

"Скандалы, интриги…"

Как сообщает авторитетный Telegram — канал Джокер ДНР (почти 90 тысяч подписчиков, плюс регулярные публикации сканов документов с закрытых совещаний в Киеве), на днях президент Незалежной на экстренном совещании правительства поставил задачу срочно найти "стрелочников" из числа боевых генералов, на которых возложить ответственность за неудачи "на фронте" и возбудить против них уголовные дела.

По данным канала, "виновными" могут быть назначены "любые генералы", числом не меньше четырёх. Единственный, кого трогать не велено — главком ВСУ Валерий Залужный.

"По Залужному, — якобы сказал Зеленский, — ещё не время".

Если информация подтвердится, то нежелание президента расправиться с генералом, который в открытую подрывает его авторитет, критикуя большинство отдаваемых главой государства приказов и принимаемых им военных решений, будет выглядеть довольно странно. Особенно учитывая, как тщательно команда Зеленского зачищает политическое поле от всех инакомыслящих.

Готовится переворот?

По информации всё того же Джокера ДНР, украинские генералы реалистически оценивают грозящую непосредственно им опасность и "начинают рассматривать вариант ликвидации Зеленского при помощи российской ДРГ":

"По моим данным, кто-то из близкого окружения Зеленского с генералами в сговоре. Наверное тот, кто займёт кресло Вовчика. Нас ждут очень интересные события, покруче чем в Игре Престолов", — пишет автор канала.

В Америке что-то знают

Согласно законодательству Украины, если вдруг с Владимиром Зеленским что-то случится, и он не сможет продолжать быть президентом, освободившееся кресло до выборов должен будет занять либо глава парламента, либо премьер-министр.

Но кто в Незалежной смотрит в законы? Ещё ничего не случилось, а в качестве наиболее вероятного преемника главы государства называют генерала ВСУ Валерия Залужного. Причём не где-то в кулуарах, а на страницах американских газет.

Так, например, журнал Time не только включил Залужного в топ-100 самых влиятельных людей в категории "Лидеры”, но и разместил статью председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, в которой он поёт украинскому генералу дифирамбы, особенно упирая на то, что тот был против атаки острова Змеиный, "страстно желая уберечь солдат от напрасной гибели".

"Обласкан НАТО"

Валерий Залужный — ярый сторонник вступления Украины в Североатлантический альянс и регулярно принимает участие в учениях с силами НАТО на полигонах по всей Европе.

Он отвечал за испытания ВСУ американской ракетной системы Javelin в 2020 году. И хотя одна из систем не сработала, и ракета не полетела, но кто сейчас помнит этот конфуз? Особенно учитывая антироссийскую позицию генерала Залужного, который, едва вступив в должность главкома ВСУ заявил о планах прокатиться на танках по Красной площади и улицам Арбата.

В общем, в противостоянии Зеленский — Залужный повисла интрига: кто кого. Прав, наверное, Джокер ДНР в том, что скоро мир увидит украинскую версию "Игры престолов".

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