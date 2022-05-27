На Украине рождается Зе-автократия

Пока на большей части Украины идут бои, Офис президента продолжает плести политические интриги, зачищая пространство (которого становится всё меньше) от несогласных с проводимой им линией партии "Слуга народа".

Из последнего

Политическое поле

Вместо того, чтобы искать способы прекратить бои и сохранить украинскую государственность (уж очень много появилось претендентов на её территории, вдруг вспомнивших историю), президент и его команда "воюют" с политическими конкурентами, запрещая все оппозиционные партии:

"Оппозиционную платформу — За жизнь" уже "прикрыли",

партию Шария, которую "Слуги" считают угрозой для себя и проектов своих спонсоров;

"Союз Левых Сил", "Оппозиционный блок", "Социалистов", "Левую оппозицию", "Наши", "Державу", "Блок Владимира Сальдо", "Справедливость и развитие" и, видимо до кучи, "Прогрессивную социалистическую партию Украины", где лидер — Наталья Витренко - лучший друг Главы ОП Ермака и, к тому же, мать главы Нафтогаза.

- лучший друг Главы ОП Ермака и, к тому же, мать главы Нафтогаза. "Блок Петра Порошенко" уже устал, наверное, отражать "наезды".

По словам экс-нардепа Ильи Кивы, "Зеленский зачищает вокруг себя политическое поле" (видимо, заняться ему больше нечем — все имеющиеся в стране реальные проблемы разгребать будут специально назначенные — или присланные кураторами — люди).

При такой активности, шутят украинцы, и до запрета УПЦ дело скоро дойдёт.

Юридическое поле

Согласно украинским СМИ, в стране скоро перестанет существовать Конституционный суд.

"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко является позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ", — заявил замглавы ОП Андрей Смирнов.

Получается, что в Киеве надеются, что, запретив "инакомыслие" и убрав КС, команда Владимира Зеленского полностью зачистит политический ландшафт Украины. Юлия Тимошенко уже не в счёт, ибо если она не договорится со "Слугами народа", то политическую смерть ей обеспечат на раз-два.

Криминальное поле

Больше политических оппонентов действующий президент Украины, судя по его поведению, боялся радикалов, расплодившихся в Незалежной. И никак не мог решиться начать от них избавляться.

Здесь ему помогла Россия — в рамках денацификации она неонацистов и прочий "околополитический" криминал весьма успешно зачищает.

Впереди у украинцев Зе-автократия?

К чему все эти политические интриги?

По мнению директора Фонда исторических исследований "Основание" Алексея Анпилогова, Зеленскому нужен режим личной власти, потому что в настоящий момент времени основной проблемой является то, что украинская армия терпит одно за другим поражение на полях в Донбассе, что вызывает очень негативные шатания в украинском обществе.

"Не стоит забывать и о том, что авторитет предыдущего президента — Петра Порошенко — в армии гораздо выше, ведь Зеленский фактически не смог армейцев поставить в полное подчинение себе", — пояснил Анпилогов в разговоре с Pravda. Ru, напомнив, что нынешний глава ВСУ Залужный — это человек Порошенко и "рассматривает Зеленского в лучшем случае как выскочку, а то и хуже".

Эксперт признаёт: у Зеленского нет выхода. Ему нужно что-то делать с лояльностью людей с оружием, которым сейчас оружие роздано. И вариант перевода всего этого в режим личной власти, конечно, является привлекательным для Зеленского и его команды. Потому что в этом случае, убрав в числе прочих "мешающих" структур и Конституционный суд, он сможет в полной степени задействовать через подконтрольную ему фракцию "Слуга народа" Верховную Раду и использовать тот административный ресурс, который пока еще у него есть для того, чтобы продавливать многие неконституционные законы или положения.

"Ярчайшем примером такого неконституционного закона является сейчас внесенный как раз Зеленским в Верховную Раду законопроект о статусе польских граждан на территории Украины, который наделяет их фактически исключительными правами вплоть до занятия должностей и иных преференций. Кстати, участие, в том числе, и в Конституционном суде как членов Конституционного суда".

То есть, резюмирует Анпилогов, Зеленский сейчас всеми доступными способами — вплоть до ликвидации КС — добиться своих достаточно личных и несвязанных с проблемами государства целей. То есть укреплять свою собственную власть, не более того.

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