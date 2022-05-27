Пока на большей части Украины идут бои, Офис президента продолжает плести политические интриги, зачищая пространство (которого становится всё меньше) от несогласных с проводимой им линией партии "Слуга народа".
Вместо того, чтобы искать способы прекратить бои и сохранить украинскую государственность (уж очень много появилось претендентов на её территории, вдруг вспомнивших историю), президент и его команда "воюют" с политическими конкурентами, запрещая все оппозиционные партии:
По словам экс-нардепа Ильи Кивы, "Зеленский зачищает вокруг себя политическое поле" (видимо, заняться ему больше нечем — все имеющиеся в стране реальные проблемы разгребать будут специально назначенные — или присланные кураторами — люди).
При такой активности, шутят украинцы, и до запрета УПЦ дело скоро дойдёт.
Согласно украинским СМИ, в стране скоро перестанет существовать Конституционный суд.
"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко является позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ", — заявил замглавы ОП Андрей Смирнов.
Получается, что в Киеве надеются, что, запретив "инакомыслие" и убрав КС, команда Владимира Зеленского полностью зачистит политический ландшафт Украины. Юлия Тимошенко уже не в счёт, ибо если она не договорится со "Слугами народа", то политическую смерть ей обеспечат на раз-два.
Больше политических оппонентов действующий президент Украины, судя по его поведению, боялся радикалов, расплодившихся в Незалежной. И никак не мог решиться начать от них избавляться.
Здесь ему помогла Россия — в рамках денацификации она неонацистов и прочий "околополитический" криминал весьма успешно зачищает.
К чему все эти политические интриги?
По мнению директора Фонда исторических исследований "Основание" Алексея Анпилогова, Зеленскому нужен режим личной власти, потому что в настоящий момент времени основной проблемой является то, что украинская армия терпит одно за другим поражение на полях в Донбассе, что вызывает очень негативные шатания в украинском обществе.
"Не стоит забывать и о том, что авторитет предыдущего президента — Петра Порошенко — в армии гораздо выше, ведь Зеленский фактически не смог армейцев поставить в полное подчинение себе", — пояснил Анпилогов в разговоре с Pravda. Ru, напомнив, что нынешний глава ВСУ Залужный — это человек Порошенко и "рассматривает Зеленского в лучшем случае как выскочку, а то и хуже".
Эксперт признаёт: у Зеленского нет выхода. Ему нужно что-то делать с лояльностью людей с оружием, которым сейчас оружие роздано. И вариант перевода всего этого в режим личной власти, конечно, является привлекательным для Зеленского и его команды. Потому что в этом случае, убрав в числе прочих "мешающих" структур и Конституционный суд, он сможет в полной степени задействовать через подконтрольную ему фракцию "Слуга народа" Верховную Раду и использовать тот административный ресурс, который пока еще у него есть для того, чтобы продавливать многие неконституционные законы или положения.
"Ярчайшем примером такого неконституционного закона является сейчас внесенный как раз Зеленским в Верховную Раду законопроект о статусе польских граждан на территории Украины, который наделяет их фактически исключительными правами вплоть до занятия должностей и иных преференций. Кстати, участие, в том числе, и в Конституционном суде как членов Конституционного суда".
То есть, резюмирует Анпилогов, Зеленский сейчас всеми доступными способами — вплоть до ликвидации КС — добиться своих достаточно личных и несвязанных с проблемами государства целей. То есть укреплять свою собственную власть, не более того.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.