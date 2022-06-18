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Военные и политики Украины вступили в открытую битву за Зеленского

Мир

Судя по резким заявлениям, которые делают в последние несколько дней попеременно то украинские военные, то политики, в Киеве началась битва за влияние на президента.

Военные и политики Украины вступили в открытую битву за Зеленского

К такому выводу пришли несколько местных политаналитиков, отметивших, что конфликт разгорелся на тему озвучиваемых цифр потерь.

Военных обвиняют в том, что они намеренно, без согласования с Офисом президента, говорят об огромных потерях среди солдат и техники, якобы для того, чтобы повлиять на Владимира Зеленского, вынудить его отвести армию.

Военные же зло упрекают политиков за то, что они делают "шапкозакидательные" заявления, преуменьшая потери ради политической выгоды. И вообще, лезут в военные дела, ничего в них не понимая, мешая "толком руководить армией".

Например, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов резко высказался в адрес советника главы Офиса президента Михаила Подоляка:

"Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого испуга он сейчас голос армии", — сказал Данилов в интервью "Лиге".

Ранее сообщалось, что власти Незалежной уже готовятся к отставкам в силовом блоке. Предполагается, что начнут с Главкома Залужного, у которого с Зеленским давний конфликт. Только непонятно, на кого менять "строптивых" командиров будут?

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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